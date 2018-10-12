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ФСК ЕЭС направила порядка 2 млрд рублей на подготовку к зиме объектов в Западной Сибири
12 октябрь 2018 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. ФСК ЕЭС направила порядка 2 млрд руб. на подготовку к зиме магистральных электросетевых объектов компании в Западной Сибири. Об этом сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
По итогам девяти месяцев запланированные ремонтные работы на объектах ЕНЭС в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выполнены полностью, удельная аварийность снизилась на 22%.
«Результаты обсуждались на совещании по подготовке энергоинфраструктуры в зоне ответственности филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири к предстоящему осенне-зимнему периоду, которое провел в Тюмени глава компании А. Муров. В этих регионах проживает более 3,6 млн человек и расположены крупные нефте- и газодобывающие предприятия», — говорится в сообщении.
Расчищено более 5 тыс. га просек ЛЭП, отремонтированы высоковольтные линии общей протяженностью 390 км. На подстанциях выполнен капитальный и средний ремонт основного оборудования: 12 силовых трансформаторов, 165 выключателей и 1 тыс. 742 фаз разъединителей. Закуплено 25 единиц новой спецтехники. Аварийный резерв укомплектован на 100%.
Регионы относятся к климатически сложным — зимой ветровые нагрузки на ЛЭП достигают 30 м/с, а температура воздуха может опускаться до -60 °С. Глава компании обратил особое внимание на реализацию мероприятий, нацеленных на обеспечение стабильной работы энергообъектов при аномальных морозах.
В 2018 году ФСК ЕЭС в рамках инвестиционной программы реализовала в зоне ответственности МЭС Западной Сибири ряд проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей.
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершена реконструкция подстанций 500 кВ «Сибирская» и «Пыть-Ях», участвующих в выдаче мощности крупных объектов генерации, включая самую мощную теплоэлектростанцию России — Сургутскую ГРЭС-2. Кроме того, на подстанции 500 кВ «Кустовая» было модернизировано силовое оборудование. В результате улучшено качество электроснабжения потребителей региона, в том числе нефтегазовых предприятий компаний «Роснефть», «Газпромнефть» и СИБУР.
В Ямало-Ненецком автономном округе проведен капитальный ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Пангоды». От стабильной работы энергообъекта зависит электроснабжение предприятий «Газпрома», а также населенных пунктов Надымского района.
По итогам девяти месяцев запланированные ремонтные работы на объектах ЕНЭС в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выполнены полностью, удельная аварийность снизилась на 22%.
«Результаты обсуждались на совещании по подготовке энергоинфраструктуры в зоне ответственности филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири к предстоящему осенне-зимнему периоду, которое провел в Тюмени глава компании А. Муров. В этих регионах проживает более 3,6 млн человек и расположены крупные нефте- и газодобывающие предприятия», — говорится в сообщении.
Расчищено более 5 тыс. га просек ЛЭП, отремонтированы высоковольтные линии общей протяженностью 390 км. На подстанциях выполнен капитальный и средний ремонт основного оборудования: 12 силовых трансформаторов, 165 выключателей и 1 тыс. 742 фаз разъединителей. Закуплено 25 единиц новой спецтехники. Аварийный резерв укомплектован на 100%.
Регионы относятся к климатически сложным — зимой ветровые нагрузки на ЛЭП достигают 30 м/с, а температура воздуха может опускаться до -60 °С. Глава компании обратил особое внимание на реализацию мероприятий, нацеленных на обеспечение стабильной работы энергообъектов при аномальных морозах.
В 2018 году ФСК ЕЭС в рамках инвестиционной программы реализовала в зоне ответственности МЭС Западной Сибири ряд проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей.
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершена реконструкция подстанций 500 кВ «Сибирская» и «Пыть-Ях», участвующих в выдаче мощности крупных объектов генерации, включая самую мощную теплоэлектростанцию России — Сургутскую ГРЭС-2. Кроме того, на подстанции 500 кВ «Кустовая» было модернизировано силовое оборудование. В результате улучшено качество электроснабжения потребителей региона, в том числе нефтегазовых предприятий компаний «Роснефть», «Газпромнефть» и СИБУР.
В Ямало-Ненецком автономном округе проведен капитальный ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Пангоды». От стабильной работы энергообъекта зависит электроснабжение предприятий «Газпрома», а также населенных пунктов Надымского района.
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