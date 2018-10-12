Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 79 коп., евро — на 57 коп.
12 октябрь 2018 (15:30)
УрБК, Москва, 12.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 79,76 коп., до 65,97 руб., курс евро — на 57,77 коп., до 76,50 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 14 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 57 коп., евро — на 78 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 76 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 1,6 коп., евро — на 24 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 94 коп., евро — на 88 коп.