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Официальный курс доллара США снизился на 79 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 12.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 79,76 коп., до 65,97 руб., курс евро — на 57,77 коп., до 76,50 руб.





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