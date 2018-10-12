Кризис

РСПП предложил дать налоговые льготы компаниям, подпавшим под санкции

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает нужным предоставить налоговые послабления для российских компаний, подпавших под санкции, сообщают «Ведомости». Соответствующее предложение содержится в письме главы РСПП Александра Шохина, направленном первому главе Минфина Антону Силуанову. Получение письма изданию подтвердил представитель ведомства.



Как пишет Александр Шохин, пострадавшие от санкций компании вынуждены платить дополнительные налоги. Кроме того, иногда они не могут получить за рубежом документы, необходимые для выполнения российского закона о деофшоризации — правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК). С 2017 года компании обязаны платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20%.



В числе предложений РСПП — дать подпавшим под санкции предприятиям отсрочку в выплате налога с КИК на время действия ограничений, а также сделать для них бессрочной безналоговую ликвидацию КИК. Помимо этого, РСПП предлагает освободить от налогов долги компаний, если они из-за санкций не могут их обслуживать. РСПП считает, что можно упростить компаниям подтверждение права на доход для получения льгот при выплате дивидендов и процентов в другие страны, а также снизить пороги владения компанией, которые позволяют освободить дивиденды от налогов.



Представитель Минфина сказал «Ведомостям», что позиция министерства по полученным предложениям пока не сформирована. Представитель РСПП отказался комментировать информацию.

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