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В сентябре вклады россиян в банках РФ снизились на 0,8%

УрБК, Москва, 12.10.2018. Вклады населения в банках РФ за сентябрь снизились на 0,8% и составили 26,9 трлн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на обзор Банка России о динамике развития банковского сектора.



«В сентябре вклады населения снизились на 0,8%, их объем составил 26,9 трлн руб. (30,2% от совокупных пассивов банковского сектора)», — говорится в сообщении.



За девять месяцев вклады населения выросли на 1,7%. Банки РФ в сентябре увеличили кредитование населения на 2,1%, до 14,2 трлн руб., компаний — на рекордные за 2017-2018 годы 1,8%, до 32,9 трлн руб.



«Зафиксирован максимум 2017-2018 годов в приросте корпоративных кредитов — за сентябрь они выросли на 1,8%, а их объем достиг 32,9 трлн руб. Темпы прироста розничного портфеля (+2,1% в сентябре) несколько замедлились по сравнению с августом текущего года (+2,4%); его объем на 1 октября 2018 года достиг 14,2 трлн руб.», — говорится в сообщении.



Совокупный объем банковских кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в сентябре вырос на 1,9%, до 47,1 трлн руб.

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