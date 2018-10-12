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Индекс производства продукции сельского хозяйства в Свердловской области по итогам 2017 года составил 102,1%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Индекс производства продукции сельского хозяйства в Свердловской области по итогам 2017 года составил 102,1%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Индекс производства продукции растениеводства составил 99%, а в животноводстве — 104%.



Стоимость продукции сельского хозяйства в области зафиксирована на уровне 79 млрд 133 млн 600 тыс. руб. В сфере растениеводства — 28 млрд 755 млн 900 тыс. руб., а в животноводстве — 50 млрд 377 млн 800 тыс. руб.

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