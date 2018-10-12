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ЕВРАЗ направил на покупку оборудования для конструкторского бюро Нижнетагильского технологического института 2,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. В Нижнетагильском технологическом институте, филиале УрФУ, появилось студенческое конструкторское бюро.



Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, на современном оборудовании будущие инженеры отрабатывают новейшие методы проектирования и 3D-моделирования.



«В конструкторском бюро 15 рабочих мест, у каждого студента в распоряжении два монитора и графическая станция. Для демонстрации учебного материала в аудитории установлены широкоформатный проектор и интерактивная доска, документ-камера. Также закуплены электронные учебники, удобная мебель и современная оргтехника. Студенты не только делают задания по учебной программе, но и выполняют реальные заказы от ЕВРАЗ НТМК. Например, они спроектировали детали для будущего конвейера коксохимического производства», — говорится в сообщении.



«Конструкторское бюро — это вклад в будущее производственных мощностей ЕВРАЗ НТМК. Нам очень важно, чтобы молодежь, которая придет на комбинат через несколько лет, владела компетенциями, востребованными на современном производстве», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.



ЕВРАЗ планирует развивать студенческое конструкторское бюро, приобретая современное оборудование и программное обеспечение. Следующий шаг — установка современных 3D-сканеров и принтеров.



На покупку оборудования для конструкторского бюро ЕВРАЗ направил 2,8 млн руб.

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