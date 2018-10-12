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В Екатеринбурге назначен замглавы администрации города по вопросам капстроительства
12 октябрь 2018 (14:01)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение о назначении Алексея Бирюлина на должность своего заместителя по вопросам капитального строительства и землепользования с 12 октября 2018 года.
Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, до назначения А. Бирюлин работал директором обособленного структурного подразделения в Екатеринбурге ПАО «Группа компаний ПИК».
Фотография с официального портала Екатеринбурга
Ранее он занимал пост заместителя начальника управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации уральской столицы, затем — заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Отметим, что предыдущий замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев ушел в отставку на прошлой неделе.
Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, до назначения А. Бирюлин работал директором обособленного структурного подразделения в Екатеринбурге ПАО «Группа компаний ПИК».
Фотография с официального портала Екатеринбурга
Ранее он занимал пост заместителя начальника управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации уральской столицы, затем — заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Отметим, что предыдущий замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев ушел в отставку на прошлой неделе.
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