В Екатеринбурге назначен замглавы администрации города по вопросам капстроительства

Фотография с официального портала Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение о назначении Алексея Бирюлина на должность своего заместителя по вопросам капитального строительства и землепользования с 12 октября 2018 года.Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, до назначения А. Бирюлин работал директором обособленного структурного подразделения в Екатеринбурге ПАО «Группа компаний ПИК».Ранее он занимал пост заместителя начальника управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации уральской столицы, затем — заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.Отметим, что предыдущий замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев ушел в отставку на прошлой неделе.