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На развязке Кольцовского тракта с ЕКАД закроют съезд от аэропорта Кольцово в сторону Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. С 15 по 31 октября на развязке Кольцовского тракта с ЕКАД в связи с началом ремонта будет закрыт съезд от аэропорта Кольцово в сторону Челябинска. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Объехать закрытый участок предлагается через развязку на пересечении дорог Екатеринбург — аэропорт Кольцово и Птицефабрика — Химмаш.

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