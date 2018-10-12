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Стратегия развития Челябинской области одобрена федеральными министерствами

УрБК, Челябинск, 12.10.2018. Федеральные органы власти дали положительные заключения по проекту стратегии социально-экономического развития Челябинской области, рассчитанной до 2035 года. Так, свое одобрение высказали Минэкономразвития, Минприроды, Минкульт, Минстрой, МИД, Минфин России. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Документ создавался по инициативе губернатора Бориса Дубровского. В разработке стратегии были задействованы все органы исполнительной власти Челябинской области, законотворцы, органы местного самоуправления, малый и средний бизнес, эксперты. Свои предложения в качестве частной инициативы мог направить каждый житель области.



По мнению главы региона Бориса Дубровского, основная задача стратегии — кардинальное улучшение качества жизни южноуральцев.



«Акценты расставлены таким образом: на первом месте — общество, потом — бизнес и только в самом конце — власть. Когда во главе угла человек, тогда все становится на свои места. То, что проект стратегии согласован на федеральном уровне, означает, что она соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития нашей страны», — подчеркнул Борис Дубровский.



Стратегия социально-экономического развития Челябинской области разработана в трех вариантах: инерционном, базовом и целевом. Наиболее оптимистичный, целевой сценарий предусматривает рост валового регионального продукта на 6% в год, при этом такой рост ВРП возможен только за счет увеличения производительности труда.



«Стратегия-2035 охватывает развитие человеческого капитала, экономики, социальной сферы, экологическую безопасность и все иные важные для региона аспекты. По каждому из них была проделана колоссальная работа», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.



По словам министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, сегодня средняя производительность труда в регионе составляет 733 тыс. руб. в год на одного работающего человека.



«При этом в Санкт-Петербурге — 1 млн 259 тыс. руб., в соседней Свердловской области — 945 тыс. руб., так что нам есть куда расти. Регионы-лидеры тоже в своих стратегиях планируют рост, мы планируем их догонять, поэтому планка высока и ставка высока: остаться в игре или на обочине», — сообщил министр экономического развития Сергей Смольников.



Рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом; увеличение продолжительности жизни до обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным 80 лет; сохранение существующей численности, а в дальнейшем ее рост — вот цифровые показатели будущего, которое ждет регион согласно целевому варианту к 2035 году.



Заложенные в проекте задачи потребуют существенных финансовых вложений — 7,5 трлн руб. за 17 лет, в том числе 813 млрд руб. в 2019-2021 годах.



Проект стратегии-2035 в ближайшее время будет внесен губернатором в Законодательное собрание. В окончательном варианте южноуральские парламентарии должны принять его до 1 января 2019 года.

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