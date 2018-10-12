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В Екатеринбурге на две недели закроют движение по улице Горького

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Движение по улице Горького в районе дома № 39а будет закрыто на две недели с 17 по 31 октября 2018 года.



Как сообщается на сайте администрации города, объезд организован по улицам Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Энгельса.



«Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.

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