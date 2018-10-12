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Просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области выросла на 19,4%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. На 1 октября 2018 года в Свердловской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате составила 37,1 млн руб. По сравнению с 1 сентября 2018 года она увечилась на 6 млн руб. или на 19,4%, сообщает Свердловскстат.



Так, численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность, в регионе составила 606 человек, из них в категории «Производство электродвигателей» — 492, задолженность перед ними составила 31 млн 833 тыс. руб., «Ремонт электронного и оптического оборудования» — 83 человека (4 млн 346 тыс. руб.).



На третьем месте транспортная сфера: «Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию» — 28 человек, задолженность перед которыми составила 548 тыс. руб. В категории «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» предприятия не погасили долг по заработной плате перед тремя работниками на сумму 347 тыс. руб.

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