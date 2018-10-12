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У жительницы Екатеринбурга арестовали машину Porsche Cayenne за долг в 13 млн рублей
12 октябрь 2018 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали автомобиль Porsche Cayenne за долг в 13 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
В сумму долга входит задолженность по налоговым платежам, сборам и пени, долг перед физическими лицами по договору займа, задолженность по взносам за капитальный ремонт в многоквартирных домах, а также предоставленные услуги по газоснабжению.
Автомобиль после ареста изъят и передан на хранение специализированной организации. Если владелец Porsche Cayenne не расплатится по долгам, то транспортное средство будет продано на торгах Росимущества.
Отметим, что рыночная стоимость Porsche Cayenne 2018 года может составлять около 12 млн руб. в зависимости от комплектации. Стоимость автомобиля более ранних годов выпуска может колебаться от 1 млн до 7 млн руб.
В сумму долга входит задолженность по налоговым платежам, сборам и пени, долг перед физическими лицами по договору займа, задолженность по взносам за капитальный ремонт в многоквартирных домах, а также предоставленные услуги по газоснабжению.
Автомобиль после ареста изъят и передан на хранение специализированной организации. Если владелец Porsche Cayenne не расплатится по долгам, то транспортное средство будет продано на торгах Росимущества.
Отметим, что рыночная стоимость Porsche Cayenne 2018 года может составлять около 12 млн руб. в зависимости от комплектации. Стоимость автомобиля более ранних годов выпуска может колебаться от 1 млн до 7 млн руб.
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