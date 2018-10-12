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Государство передало корпорации «Ростех» акции екатеринбургского «Завода № 9»
12 октябрь 2018 (10:48)
УрБК, Москва, 12.10.2018. Указом президента РФ внесены изменения в предыдущий указ от 27 декабря 2016 о передаче корпорации «Ростех» имущественного взноса Российской Федерации в отношении «Завода № 9».
Ранее количество вносимых акций «Завода № 9» (Екатеринбург) было равно 0,0001%. С 11 октября 2018 года количество вносимых акций увеличено до 0,4945%. Об этом свидетельствуют данные портала правовой информации.
Правительству Российской Федерации, согласно указу, поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу государственной корпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества «Завод № 9».
Ранее количество вносимых акций «Завода № 9» (Екатеринбург) было равно 0,0001%. С 11 октября 2018 года количество вносимых акций увеличено до 0,4945%. Об этом свидетельствуют данные портала правовой информации.
Правительству Российской Федерации, согласно указу, поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу государственной корпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества «Завод № 9».
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