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Государство передало корпорации «Ростех» акции екатеринбургского «Завода № 9»

УрБК, Москва, 12.10.2018. Указом президента РФ внесены изменения в предыдущий указ от 27 декабря 2016 о передаче корпорации «Ростех» имущественного взноса Российской Федерации в отношении «Завода № 9».



Ранее количество вносимых акций «Завода № 9» (Екатеринбург) было равно 0,0001%. С 11 октября 2018 года количество вносимых акций увеличено до 0,4945%. Об этом свидетельствуют данные портала правовой информации.



Правительству Российской Федерации, согласно указу, поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу государственной корпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества «Завод № 9».

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