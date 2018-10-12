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Президенту РФ сообщили о росте задолженности ресурсоснабжающих организаций в УрФО на 19%
12 октябрь 2018 (10:28)
УрБК, Москва, 12.11.2018. Задолженность ресурсоснабжающих организаций в Уральском федеральном округе к началу отопительного сезона выросла на 19%. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
«Нужно сказать, что в Уральском федеральном округе прибавилась задолженность, и она составила 13 млрд 220 млн руб., причем прирост задолженности составил 19%», — приводит слова В. Якушева пресс-служба Кремля.
Из доклада министра следует, что УрФО оказался на втором месте среди федеральных округов по объему задолженности. Первое занял Центральный федеральный округ — 57 млрд 540 млн руб.
Общая задолженность ресурсоснабжающих организаций по всей стране составляет 186 млрд 220 млн руб.
«Нужно сказать, что в Уральском федеральном округе прибавилась задолженность, и она составила 13 млрд 220 млн руб., причем прирост задолженности составил 19%», — приводит слова В. Якушева пресс-служба Кремля.
Из доклада министра следует, что УрФО оказался на втором месте среди федеральных округов по объему задолженности. Первое занял Центральный федеральный округ — 57 млрд 540 млн руб.
Общая задолженность ресурсоснабжающих организаций по всей стране составляет 186 млрд 220 млн руб.
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