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На ММК снизят воздействие на экологию за счет строительства уникальной аглофабрики

УрБК, Магнитогорск, 12.10.2018. Новая аглофабрика Магнитогорского металлургического комбината (ММК) будет оснащена двумя уникальными агломашинами, аналогов которым нет в России. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



В настоящий момент продолжается монтаж технологического оборудования на агрегатах, а также строительство металлоконструкций основных зданий и сооружений фабрики.



У новых агломашин площадь спекания агломерата будет составлять по 300 кв. м. на каждую аглоленту, высота слоя аглошихты — 700 мм. Для сравнения: на аглофабрике № 4, которую с пуском строящейся фабрики № 5 выведут из эксплуатации, площадь спекания составляет 95,4 кв. м., высота слоя — 280-290 мм. Содержание мелочи (фракция 0-5 мм) сократится с 10% до 5%.



Каждая агломашина будет снабжена двумя электрофильтрами, предназначенными для очистки аглогазов от пыли. Кроме этого, в комплексе природоохранных сооружений фабрики — девять систем аспирации с рукавными фильтрами, системами рециркуляции аглогазов. Планируется смонтировать установку обезвоживания гипса, систему сбора и отвода ливневых стоков с промышленной площадки в оборотную систему шламохранилища № 2 горно-обогатительного производства.



«Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду: выбросы пыли снизятся на 490 т в год, диоксидов серы — на 3 тыс. 280 т в год. Кроме того, на 600 т в год сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. За счет снижения воздействия вредных производственных факторов будут существенно улучшены условия труда работников фабрики», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



Запуск первой агломашины намечен на начало февраля 2019 года, второй — на июль 2019 года.

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