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Ford повысил цены на свои автомобили в России на 1%

УрБК, Москва, 12.10.2018. Ford повысил цены на свои автомобили в России в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя компании.



«Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, EcoSport, на 1%. Это повышение с 1 октября», — сказал собеседник агентства. До этого компания повысила цены с 1 сентября также на 1%.



Однако большинство автопроизводителей, опрошенных РИА «Новости» в сентябре, не собирались поднимать цены на машины в РФ даже после сообщения ЕЭК о принятии решения отменить льготные ставки на ввоз автокомпонентов для промсборки.



Совет ЕЭК в середине сентября одобрил повышение ставки ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки в соответствии с обязательствами РФ в ВТО на 3-10%, уравнивая таким образом эти ставки со ставками на импорт автокомпонентов для других целей. По правам, полученным Россией в рамках интеграции в ВТО, льгота по ввозу компонентов истекла еще 1 июля 2018 года.



По словам источника агентства в крупном автоконцерне, участвующем в промсборке, для таких предприятий, причем промсборщиков как первой, так и второй волны, предусмотрены субсидии, полностью компенсирующие рост ставок ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты.

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