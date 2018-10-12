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В Екатеринбурге закроют движение по путепроводу на Арамильском тракте

12 октябрь 2018 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. В Екатеринбурге с 15 октября 2018 года закроют движение по путепроводу на 17 км Арамильского тракта. Такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения в связи с аварийным состоянием объекта.

«Для движения личного транспорта жителей нескольких домов, расположенных по Арамильскому тракту, еще в 2016 году был отремонтирован проезд под железной дорогой», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

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