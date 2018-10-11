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Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за хищение 1,1 млн рублей в компании «ДиетДар»

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении 1,1 млн руб. в ООО «ДиетДар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с ноября 2017 года по июнь 2018 года женщина фактически выполняла в организации обязанности бухгалтера. Эту работу она выполняла на основе устной договоренности с директором фирмы.



Из-за отключения сервиса оповещений банка о передвижении денег директор ООО «ДиетДар» не знала обо всех финансовых операциях. Пользуясь этим, женщина провела 26 переводов денежных средств с расчетного счета предприятия общественного питания на расчетный счет своего родственника под видом оплаты договоров грузоперевозки. Таким образом было выведено более 935 тыс. руб.



«В дальнейшем похищенные денежные средства по просьбе обвиняемой были переведены ее сестрой на лицевой счет третьего лица, после чего перечислены неравными суммами на лицевой счет матери обвиняемой, и в дальнейшем частично обналичены через банкомат, то есть поступили в распоряжение подозреваемой», — говорится в сообщении.



Кроме того, имея доступ к системе дистанционного обслуживания расчетного счета, обвиняемая перевела около 200 тыс. руб. на счета своей матери. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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