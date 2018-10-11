Новости дня
Госдума приняла налоговые льготы для предпенсионеров в третьем чтении
11 октябрь 2018 (17:47)
УрБК, Москва, 11.10.2018. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах по налогу на имущество для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной думы.
Ранее 11 октября законопроект был принят Госдумой во втором чтении, 10 октября его приняли в первом чтении.
Законопроект предполагает, что льгота по налогу на недвижимое имущество будет действовать с привычных возрастов выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от повышения пенсионного возраста.
Ранее 11 октября законопроект был принят Госдумой во втором чтении, 10 октября его приняли в первом чтении.
Законопроект предполагает, что льгота по налогу на недвижимое имущество будет действовать с привычных возрастов выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от повышения пенсионного возраста.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума приняла поправки в проект о повышении пенсионного возраста
- Госдума приняла поправки в проект о повышении пенсионного возраста
- Госдума 26 сентября рассмотрит во втором чтении изменения в пенсионном законодательстве
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
- В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума