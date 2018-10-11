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Госдума приняла налоговые льготы для предпенсионеров в третьем чтении

УрБК, Москва, 11.10.2018. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах по налогу на имущество для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной думы.



Ранее 11 октября законопроект был принят Госдумой во втором чтении, 10 октября его приняли в первом чтении.



Законопроект предполагает, что льгота по налогу на недвижимое имущество будет действовать с привычных возрастов выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от повышения пенсионного возраста.

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