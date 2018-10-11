Новости дня

На Челябинском металлургическом комбинате погибла работница

УрБК, Челябинск, 11.10.2018. Следственные органы начали доследственную проверку в связи с гибелью женщины в одном из цехов ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел»), сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.



Несчастный случай произошел в ночь на 9 октября в прокатном цехе № 4. По предварительным данным, работницу предприятия придавило 850 кг проволоки. От полученных травм она скончалась.



Ранее в конце мая 2018 года на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» произошел пожар, в результате которого пострадала работница предприятия.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: