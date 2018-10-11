Челябинские аграрии презентуют свои достижения в Москве

Фотография с сайта правительства Челябинской области

Фотография с сайта правительства Челябинской области

Делегация Южного Урала во главе с губернатором региона Борисом Дубровским принимает участие в XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Стенд Челябинской области рассказывает потенциальным инвесторам о ключевых достижениях отрасли. На его площадке семь ведущих региональных сельхозпредприятий представили свою продукцию и проекты, отвечающие самым современным стандартам производства.Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 13 октября. Она объединяет в себе масштабную экспозицию достижений отечественных сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу, в рамках которой обсуждаются перспективы развития отрасли.От Южного Урала на выставке заявлены семь региональных компаний, которые успешно реализуют инвестиционные и импортозамещающие проекты. Их продукция отвечает современным стандартам производства — экологичная, безопасная и полезная. Поэтому большая часть стенда Челябинской области оформлена как зона здорового питания.«Центром экспозиции является линейка продуктов здорового питания под брендом «Здоровая линия». Это целая концепция, по которой развивается сейчас наше предприятие. Мы создаем широкую серию продуктов, которые производятся из зерна, и внедряем ее в сети, чтобы люди, приходя в магазин, видели стойку со здоровым меню, где есть хлебцы, растительное масло, кисели, молоко, хлопья. И это не дань моде, а долгосрочный тренд на мировом рынке продуктов», — рассказал представитель компании «Союзпищепром» Дмитрий Полев.На выставке также представлена продукция «Уйской сыроварни». Компания показала возрожденный уже в новом качестве «Уйский пармезан», легендарные сыры «Уйский» и «Марбрэ». В 2019 году предприятие планирует реализовать новый проект на основе государственно-частного партнерства — «Школа сыровара».Продукты нового поколения в Москве презентовали компании «Чурилово», «Натуральные продукты», «Ситно» — это напитки на растительном сырье, грудка цыплёнка, сделанная по технологии «су-вид» («в вакууме»), и ценное льняное масло.«Представленные на выставке компании — это далеко не все предприятия-переработчики, которые сегодня активно развиваются в Челябинской области, но, безусловно, они являются флагманом перерабатывающей пищевой промышленности нашего региона. Они первыми начали наполнять отечественный рынок импортозамещающими продуктами благодаря внедрению новых технологий в производство. Все, что представлено на нашем стенде на выставке, продается по России и далеко за ее пределами», — отметил Борис Дубровский.В павильоне для сельскохозяйственных животных разместились представители специализированных мясных пород, выращенные в племенных хозяйствах области. Предприятия регионального агрокомплекса принимают участие в различных конкурсах, заявки на которые были поданы в заочной форме.В ходе выставки с южноуральской продукцией могут ознакомиться не только российские, но и зарубежные инвесторы. Задачу повысить экспорт продукции АПК поставил губернатор Борис Дубровский.Для развития экспорта на уровне региона был разработан проект «Международная кооперация и экспорт», в соответствии с которым экспорт продукции АПК в денежном выражении планируют увеличить с 77,4 млн долл. США в 2017 году до 124 млн долл. США в 2024 году.Всего за шесть лет для развития экспорта АПК Челябинская область планирует привлечь 23,6 млрд руб. из федерального бюджета и 12,5 млрд руб. из внебюджетных источников. Федеральные средства направят на возмещение части затрат на строительство, реконструкции и модернизацию объектов АПК, на транспортировку сельхозпродукции и продовольствия и на финансирование части затрат по продвижению продукции на внешние рынки.«Чтобы наши агропромышленные предприятия могли увеличить объемы экспорта своей продукции, я поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 млн руб. для выплаты субсидий сельхозпроизводителям», — сообщил Борис Дубровский.Представители Челябинской области активно участвуют также в деловой программе выставки, которая включает круглые столы, мастер-классы и прочие бизнес-мероприятия. В ее рамках 10 октября Борис Дубровский и глава Оренбургской области Юрий Берг заключили соглашение по описанию границ регионов. При оформлении земель это избавит предпринимателей, занимающихся аграрным бизнесом, от бюрократических проволочек.«Теперь аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков и кому платить налоги. Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестиционный климат области, а это задача правительства — создать комфортные условия для бизнеса», — пояснил Борис Дубровский.Отметим, что по итогам первых восьми месяцев 2018 года Челябинская область занимает в России первое место по производству макаронных изделий, второе — по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, четвертое — по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации).Лидирующие позиции региона в аграрном секторе подтверждает растущий спрос челябинской продукции в других регионах России и за рубежом. По данным Челябинскстата, в 2016 году 83% произведенных макаронных изделий реализовали за пределами области. За границы региона также уходит более 35% всей произведённой муки, 48% всех круп и 46% кондитерских изделий.