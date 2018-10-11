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Правительство РФ одобрило усиление контроля за госконтрактами в сфере государственного оборонного заказа

УрБК, Москва, 11.10.2018. Правительство РФ поддержало законопроект, который ужесточает контроль над реализацией государственных контрактов в сфере гособоронзаказа, пишет «Коммерсантъ».



Комиссия правительства по законотворческой деятельности одобрила проект закона 8 октября. Изменения вносятся в статью 7.29 Кодекса РФ об административных нарушениях (КоАП). В нее добавят часть 4, в которой будет говориться об административной ответственности должностных лиц за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок.



В начале августа Генпрокуратура России сообщила, что предотвратила заключение заведомо убыточных сделок в сфере гособоронзаказа на 4 млрд руб. Всего с начала года бизнес-структурам по госконтрактам благодаря вмешательству органов прокуратуры было возвращено 18 млрд руб. задолженностей.

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