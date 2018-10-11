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УБРиР расширил программы страхования здоровья на все регионы своего присутствия
11 октябрь 2018 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Воспользоваться страховыми программами «Мой ребенок» и «Теледоктор» можно во всех городах присутствия Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 46 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
В рамках программы «Мой ребенок», реализуемой вместе с компанией «Д2 Страхование», покрываются следующие страховые риски: получение ребенком инвалидности из-за несчастного случая, а также временное расстройство здоровья или временная потеря трудоспособности из-за несчастного случая. Застрахованному по программе ребенку может быть от 3 лет на дату заключения до 18 лет на дату окончания договора.
Программа «Теледоктор» — это сервис связи с лучшими врачами. Страховщиком по программе является компания «Гелиос». Страховая программа поможет клиенту заботиться о своем здоровье и здоровье близких, не выходя из дома.
С помощью «Теледоктора» страхователь дистанционно может связаться с необходимым специалистом в течение трех минут после обращения. Все результаты консультаций сохраняются в личном кабинете клиента, так что он сможет в любой момент вспомнить, о чем разговаривал с врачом. Клиент имеет доступ к неограниченному количеству консультаций дежурных терапевтов и педиатров, возможность задавать вопросы врачам ведущих московских клиник в любое время суток и любым удобным способом (через интернет по видео- или аудиосвязи, при помощи чата или по мобильному телефону).
В случае заболевания или осложнения, возникших в результате неправильных или некачественных действий медицинского персонала, страховая компания оплатит амбулаторную помощь в медицинских учреждениях. Также программа «Теледоктор» включает страхование от несчастных случаев.
Воспользоваться услугой можно в возрасте от 18 до 75 лет, также возможно застраховать до трех детей в возрасте от 3 до 18 лет. Срок действия полиса — 1 год.
В рамках программы «Мой ребенок», реализуемой вместе с компанией «Д2 Страхование», покрываются следующие страховые риски: получение ребенком инвалидности из-за несчастного случая, а также временное расстройство здоровья или временная потеря трудоспособности из-за несчастного случая. Застрахованному по программе ребенку может быть от 3 лет на дату заключения до 18 лет на дату окончания договора.
Программа «Теледоктор» — это сервис связи с лучшими врачами. Страховщиком по программе является компания «Гелиос». Страховая программа поможет клиенту заботиться о своем здоровье и здоровье близких, не выходя из дома.
С помощью «Теледоктора» страхователь дистанционно может связаться с необходимым специалистом в течение трех минут после обращения. Все результаты консультаций сохраняются в личном кабинете клиента, так что он сможет в любой момент вспомнить, о чем разговаривал с врачом. Клиент имеет доступ к неограниченному количеству консультаций дежурных терапевтов и педиатров, возможность задавать вопросы врачам ведущих московских клиник в любое время суток и любым удобным способом (через интернет по видео- или аудиосвязи, при помощи чата или по мобильному телефону).
В случае заболевания или осложнения, возникших в результате неправильных или некачественных действий медицинского персонала, страховая компания оплатит амбулаторную помощь в медицинских учреждениях. Также программа «Теледоктор» включает страхование от несчастных случаев.
Воспользоваться услугой можно в возрасте от 18 до 75 лет, также возможно застраховать до трех детей в возрасте от 3 до 18 лет. Срок действия полиса — 1 год.
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