Кризис
ЦСР предложил переложить долги соседей за ЖКХ на добросовестных собственников
11 октябрь 2018 (15:10)
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предложили обязать добросовестных собственников в многоквартирных домах (МКД) оплачивать долги соседей по общедомовым нуждам. Соответствующее предложение содержится в аналитическом докладе «Жилищно-коммунальный комплекс: между политикой и экономикой».
Предложение специалистов ЦСР касается домов, находящихся под управлением ТСЖ.
«При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов», — говорится в докладе.
Далее собственникам предлагается самостоятельно взыскивать с должников средства через суд. Если жилец не оплачивал содержание и ремонт общедомового имущества на протяжении 6 месяцев, его квартира должна стать обеспечением по долгу перед ТСЖ.
Как полагают авторы доклада, такая схема, с одной стороны, «обеспечит совместную ответственность собственников». С другой, ТСЖ обретут репутацию надежных заемщиков на рынке.
Отметим, что до настоящего времени председателем ЦСР является глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Предложение специалистов ЦСР касается домов, находящихся под управлением ТСЖ.
«При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов», — говорится в докладе.
Далее собственникам предлагается самостоятельно взыскивать с должников средства через суд. Если жилец не оплачивал содержание и ремонт общедомового имущества на протяжении 6 месяцев, его квартира должна стать обеспечением по долгу перед ТСЖ.
Как полагают авторы доклада, такая схема, с одной стороны, «обеспечит совместную ответственность собственников». С другой, ТСЖ обретут репутацию надежных заемщиков на рынке.
Отметим, что до настоящего времени председателем ЦСР является глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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