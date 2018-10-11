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Роспотребнадзор за 9 месяцев забраковал 7 тонн мясной продукции в Свердловской области

11 октябрь 2018 (15:09)

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с января по сентябрь 2018 года забраковало 7 т из 67 т проверенной мясной продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Основные причины брака: несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов. В основном у санврачей возникали претензии к качеству колбасы и мясных консервов.

Также за указанный период по итогам проверок были наложены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 10,5 млн руб.

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