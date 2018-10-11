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Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 11.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 58,95 коп., до 66,77 руб., курс евро — на 1 руб. 1,14 коп., до 77,08 руб.

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