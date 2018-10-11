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Свердловская область получит более 66 млн рублей на возмещение затрат по займам в АПК

11 октябрь 2018 (14:28)

УрБК, Москва, 11.10.2018. Свердловская область получит из бюджета РФ 66 млн 654 тыс. руб. на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Всего между 77 субъектами РФ будут распределены 26,51 млрд руб. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Субсидии выделяются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. За счет этих средств будут возмещать затраты сельхозтоваропроизводителей на строительство, модернизацию и реконструкцию новых и действующих производственных мощностей, приобретение техники и оборудования.

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