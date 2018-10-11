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Суд признал банкротом управляющую компанию «Ява» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Управляющая компания «Ява» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна. Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.



С иском о банкротстве ООО «УК «Ява» в сентябре 2017 года обратилось в суд ООО «Полипластик Урал». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 717 млн 565 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «УК «Ява» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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