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В Сысертском городском округе из-за аварии было нарушено электроснабжение 20 населенных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Сысертском городском округе из-за сильного ветра произошла авария на высоковольтной линии электропередачи. В результате без электричества остались порядка 20 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В результате прохождения циклона, сопровождавшегося сильным ветром, сегодня произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии электропередачи в Сысертском городском округе», — говорится в сообщении.



В настоящее время энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Сысертского городского округа. На период устранения аварии социально-значимые объекты были переведены на резервные источники.

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