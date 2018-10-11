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ЦСР предложил переложить долги соседей за ЖКХ на добросовестных собственников

УрБК, Москва, 11.10.2018. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предложили обязать добросовестных собственников в многоквартирных домах (МКД) оплачивать долги соседей по общедомовым нуждам. Соответствующее предложение содержится в аналитическом докладе «Жилищно-коммунальный комплекс: между политикой и экономикой».



Предложение специалистов ЦСР касается домов, находящихся под управлением ТСЖ.



«При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов», — говорится в докладе.



Далее собственникам предлагается самостоятельно взыскивать с должников средства через суд. Если жилец не оплачивал содержание и ремонт общедомового имущества на протяжении 6 месяцев, его квартира должна стать обеспечением по долгу перед ТСЖ.



Как полагают авторы доклада, такая схема, с одной стороны, «обеспечит совместную ответственность собственников». С другой, ТСЖ обретут репутацию надежных заемщиков на рынке.



Отметим, что до настоящего времени председателем ЦСР является глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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