Новости дня
За девять месяцев 2018 года аэропорт Кольцово обслужил на 14,3% больше пассажиров
11 октябрь 2018 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») за девять месяцев 2018 года обслужил 4 млн 713 тыс. пассажиров, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Число самолетовылетов за указанный период выросло на 9,9% и составило 20 тыс. 493.
Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 15,9% и превысил 3 млн 050 тыс. человек. Десятку самых популярных внутренних направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь, Анапа, Краснодар, Благовещенск, Ростов и Самара.
Уверенный рост сохранился на международных линиях, увеличившись на 11,4% по сравнению прошлым годом. Рейсами за границу в первые девять месяцев года воспользовались 1 млн 663 тыс. человек. Среди самых популярных зарубежных направлений — Анталия, Дубай, Ларнака, Прага, Даламан, Душанбе, Пхукет, Ош, Пекин и Нячанг.
Новыми направлениями полетов из аэропорта Екатеринбурга в данный период стали Алания, Ордос, Пардубице, Самарканд, Шарджа, Болонья, Верона, Фукуок.
Число самолетовылетов за указанный период выросло на 9,9% и составило 20 тыс. 493.
Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 15,9% и превысил 3 млн 050 тыс. человек. Десятку самых популярных внутренних направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь, Анапа, Краснодар, Благовещенск, Ростов и Самара.
Уверенный рост сохранился на международных линиях, увеличившись на 11,4% по сравнению прошлым годом. Рейсами за границу в первые девять месяцев года воспользовались 1 млн 663 тыс. человек. Среди самых популярных зарубежных направлений — Анталия, Дубай, Ларнака, Прага, Даламан, Душанбе, Пхукет, Ош, Пекин и Нячанг.
Новыми направлениями полетов из аэропорта Екатеринбурга в данный период стали Алания, Ордос, Пардубице, Самарканд, Шарджа, Болонья, Верона, Фукуок.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Заграничный пассажиропоток из аэропорта Кольцово в 2016 году снизился на 23,5%
- Пассажиропоток Кольцово по итогам девяти месяцев упал на 2,8%
- В 2015 году пассажиропоток в аэропорту Кольцово снизился на 6%
- В 2015 году пассажиропоток в аэропорту Кольцово снизился на 6%
- Количество пассажиров аэропорта Кольцово с начала года выросло на 8,7%