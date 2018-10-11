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За девять месяцев 2018 года аэропорт Кольцово обслужил на 14,3% больше пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») за девять месяцев 2018 года обслужил 4 млн 713 тыс. пассажиров, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Число самолетовылетов за указанный период выросло на 9,9% и составило 20 тыс. 493.



Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 15,9% и превысил 3 млн 050 тыс. человек. Десятку самых популярных внутренних направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь, Анапа, Краснодар, Благовещенск, Ростов и Самара.



Уверенный рост сохранился на международных линиях, увеличившись на 11,4% по сравнению прошлым годом. Рейсами за границу в первые девять месяцев года воспользовались 1 млн 663 тыс. человек. Среди самых популярных зарубежных направлений — Анталия, Дубай, Ларнака, Прага, Даламан, Душанбе, Пхукет, Ош, Пекин и Нячанг.



Новыми направлениями полетов из аэропорта Екатеринбурга в данный период стали Алания, Ордос, Пардубице, Самарканд, Шарджа, Болонья, Верона, Фукуок.

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