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Инспектору ЕМУП «Комбинат спецобслуживания» грозит 12,5 лет лишения свободы за участие в ОПГ
11 октябрь 2018 (11:59)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялись прения по уголовному делу в отношении предполагаемых членов организованной преступной группы, которые занимались устрашением конкурентов в сфере ритуального бизнеса.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых находятся инспектор в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» Максим Чайка, предполагаемые лидеры ОПГ Денис Синяк и Александр Шишкин, а также Сергей Кадочников, Егор Аммосов, Виталий Объещиков. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и имуществу, организация разбоя группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, М. Чайка, используя свое положение в МУП, согласился отказаться от части заказов в пользу ритуального бизнеса Дениса Синяка и Александра Шишкина. Для наращивания прибыли члены ОПГ решили также запугать конкурентов в сфере ритуального бизнеса. С октября 2015 года по май 2016 года было сожжено 10 автомобилей, которые принадлежали фирмам, предоставляющим похоронные услуги.
Кроме того, в апреле 2016 года А. Шишкин ограбил сотрудника ювелирной компании, у которого Максим Чайка ранее приобретал ювелирные изделия. В ходе разбойного нападения, организованного последним, были похищены ценности из драгоценных металлов на сумму свыше 533 тыс. руб. Также Максим Чайка обвиняется в том, что намеренно спровоцировал ДТП с автомобилем Lexus LX 570, принадлежащем подруге бывшей жены, у которой супруга проживала после развода с ним. В ДТП автомобиль значительно поврежден.
В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Александра Шишкина наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; для Дениса Синяка — 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; для Максима Чайки — 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; для Сергея Кадочникова — 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; для Егора Аммосова — 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Виталия Объещикова, который обвинялся по части 1 статьи 167 УК РФ «Повреждение чужого имущество», прекращено в суде в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых находятся инспектор в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» Максим Чайка, предполагаемые лидеры ОПГ Денис Синяк и Александр Шишкин, а также Сергей Кадочников, Егор Аммосов, Виталий Объещиков. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и имуществу, организация разбоя группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, М. Чайка, используя свое положение в МУП, согласился отказаться от части заказов в пользу ритуального бизнеса Дениса Синяка и Александра Шишкина. Для наращивания прибыли члены ОПГ решили также запугать конкурентов в сфере ритуального бизнеса. С октября 2015 года по май 2016 года было сожжено 10 автомобилей, которые принадлежали фирмам, предоставляющим похоронные услуги.
Кроме того, в апреле 2016 года А. Шишкин ограбил сотрудника ювелирной компании, у которого Максим Чайка ранее приобретал ювелирные изделия. В ходе разбойного нападения, организованного последним, были похищены ценности из драгоценных металлов на сумму свыше 533 тыс. руб. Также Максим Чайка обвиняется в том, что намеренно спровоцировал ДТП с автомобилем Lexus LX 570, принадлежащем подруге бывшей жены, у которой супруга проживала после развода с ним. В ДТП автомобиль значительно поврежден.
В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Александра Шишкина наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; для Дениса Синяка — 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; для Максима Чайки — 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; для Сергея Кадочникова — 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; для Егора Аммосова — 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Виталия Объещикова, который обвинялся по части 1 статьи 167 УК РФ «Повреждение чужого имущество», прекращено в суде в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
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