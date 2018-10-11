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По факту ДТП с участием автобуса в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, в котором пострадали 17 человек. Об этом корреспонденту УрБК рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda попытался совершить обгон через сплошную линию разметки и допустил лобовое столкновение с автобусом.



«За водителем Mazda числится шесть нарушений ПДД: три случая превышения скорости, один выезд за стоп-линию и два эпизода вождения в нетрезвом виде. За последние правонарушения в 2010 и 2013 годах его лишали прав на 18 месяцев. На момент ДТП срок последнего лишения истек, он находился за рулем легально», — сказал В. Горелых.



Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровью человека».



ДТП с участием автобуса произошло 10 октября в 18.15 в Каменске-Уральском. В результате столкновения автобуса «Богдан» и автомобиля Mazda пострадали 17 человек. Водитель легковой машины скончался. По данным регионального минздрава, в больницах остаются 6 человек, которые получили травмы в ДТП.

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