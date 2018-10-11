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Представительство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты начало работу в Китае

УрБК, Челябинск, 11.10.2018. В Харбине открылся офис представительства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба объединения.



Среди основных направлений работы представительства ЮУТПП в Китае: комплексная организационная поддержка визитов челябинских бизнесменов в Китай, проверка надежности китайских партнеров, организация встреч и переговоров, посещения выставок в КНР, помощь в регистрации юридических лиц на территории республики, проведение визитов китайских бизнесменов в Челябинскую область для переговоров с российскими партнерами.



Кроме того, представительство ЮУТПП в Китае займется внесением данных о продукции предприятий Челябинской области в информационную базу товаров и услуг КНР, а также продвижением южноуральских бизнес-проектов среди ведущих инвестиционных групп республики.



Координатором работы представительства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китае является первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, ответственным за взаимодействие назначена начальник отдела переводов, востоковед Анастасия Ковалева.



«Южно-Уральская торгово-промышленная палата активно проводит системную работу по предоставлению услуг для предприятий и компаний Челябинской области, имеющих деловые связи с Китаем. Представительство ЮУТПП в Китае — это уникальный проект, представляющий предприятиям прямую возможность выйти на китайских бизнесменов, установить контакты и осуществить деловой визит в КНР», — прокомментировала Анастасия Ковалева.

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