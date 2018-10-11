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В Свердловской области на 12,4% выросло число умерших от отравления алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Свердловской области число умерших от случайного отравления алкоголем с января по август 2018 года выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



За 8 месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 309 случаев против 275 в январе-августе 2017 года.



Также за указанный период на 4,6% выросло число умерших от онкологических заболеваний. С января по август 2018 года зарегистрировано 6 тыс. 813 случаев, за первые 8 месяцев 2017 года — 6 тыс. 516 случаев.



Кроме того, на 6,9% увеличилось количество умерших от инфекционных и паразитарных болезней — с 1 тыс. 418 человек до 1 тыс. 516 человек. От болезней органов пищеварения смертность выросла на 3,5% — с 2 тыс. 241 до 2 тыс. 320 случаев.



В целом смертность в Свердловской области с января по август 2018 года выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 39 тыс. 806 человек до 39 тыс. 296.

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