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В Екатеринбурге аренда жилья подорожала в среднем на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Екатеринбурге аренда жилья в расчете за однокомнатную квартиру в III квартале подорожала в среднем на 1,4%, с 16 тыс. 598 до 16 тыс. 828 руб. в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Domofond.ru.



Самое значительное повышение стоимости аренды зафиксировано в Октябрьском районе: здесь ставка поднялась на 3,5% (с 17 тыс. 137 до 17 тыс. 736 руб. в месяц за однокомнатную квартиру). В Чкаловском районе показатель вырос на 3,3% (с 16 тыс. 169 до 16 тыс. 706 руб.), в Кировском — на 2,3% (с 16 тыс. 718 до 17 тыс. 101 руб.), в Верх-Исетском — на 1,4% (с 17 тыс. 464 до 17 тыс. 711 руб.).



Только в двух районах города стоимость арендных ставок упала: в Орджоникидзевском — на 0,7% и Ленинском — на 0,8%. В Железнодорожном районе ставки остались на прежнем уровне.

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