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В Каменске-Уральском 17 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса
11 октябрь 2018 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Начата проверка по факту с дорожно-транспортного происшествия в Каменске-Уральском с участием маршрутного автобуса, в котором пострадало 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, 10 октября 2018 года в 18.15 по местному времени на пульт оперативных служб поступило сообщение о том, что возле дома № 59 по ул. Штукатуров произошло столкновение автобуса «Богдан», следовавшего по маршруту № 16, с автомобилем Mazda.
В результате дорожно-транспортного происшествия 16 пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, в том числе четверо детей. В больницу был доставлен также водитель автомобиля Mazda, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался.
Обслуживает маршрут № 16 транспортная компания ООО «Экспресс Сити».
«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП», — отмечают в надзорном ведомстве.
По предварительной информации, 10 октября 2018 года в 18.15 по местному времени на пульт оперативных служб поступило сообщение о том, что возле дома № 59 по ул. Штукатуров произошло столкновение автобуса «Богдан», следовавшего по маршруту № 16, с автомобилем Mazda.
В результате дорожно-транспортного происшествия 16 пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, в том числе четверо детей. В больницу был доставлен также водитель автомобиля Mazda, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался.
Обслуживает маршрут № 16 транспортная компания ООО «Экспресс Сити».
«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП», — отмечают в надзорном ведомстве.
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