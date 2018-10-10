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В Екатеринбурге на площади 50 кв. метров горел резервуар с маслом

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. В Екатеринбурге на площади 50 кв. метров горел резервуар с маслом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В 16.30 по местному времени поступило сообщение о пожаре по ул. Космонавтов в Екатеринбурге. На площади 50 кв. м. горит масло в отдельно стоящем резервуаре. Пожарно-спасательные подразделения используют для тушения горящего масла воздушно-механическую пену. В течение 9 минут пожар был локализован, угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.



В 17.09 огонь в резервуаре был полностью потушен. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.

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