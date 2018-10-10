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Объявлен аукцион на реконструкцию здания для центра «Эрмитаж-Урал»
10 октябрь 2018 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по выбору подрядчика на реконструкцию здания в рамках проекта культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 217 млн руб.
Согласно условиям закупки, подрядчик должен будет разработать документацию и реконструировать здание Музея изобразительных искусств по ул. Вайнера, 11, а также возвести трехэтажный пристрой к нему.
Работы необходимо завершить не позднее 30 апреля 2020 года.
Напомним, что договор о создании культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» был подписан в 2014 году. Комплекс должен состоять из двух объектов — основного здания на ул. Вайнера, 11 и фондохранилища.
Начальная цена контракта составляет 217 млн руб.
Согласно условиям закупки, подрядчик должен будет разработать документацию и реконструировать здание Музея изобразительных искусств по ул. Вайнера, 11, а также возвести трехэтажный пристрой к нему.
Работы необходимо завершить не позднее 30 апреля 2020 года.
Напомним, что договор о создании культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» был подписан в 2014 году. Комплекс должен состоять из двух объектов — основного здания на ул. Вайнера, 11 и фондохранилища.
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