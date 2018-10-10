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Главы Челябинской и Оренбургской областей подписали соглашение по описанию границ регионов

УрБК, Челябинск, 10.10.2018. В рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в Москве губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Оренбургской области Юрий Берг заключили соглашение по описанию границ регионов.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, при оформлении земель это избавит предпринимателей, занимающихся аграрным бизнесом, от бюрократических проволочек.



Челябинская область основана в 1934 году, но до сих пор описание границ региона с соседней Оренбургской областью не проводилось, и соответствующие сведения отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости. Сельхозпредпринимателям это значительно осложняло оформление земель. По распоряжению Бориса Дубровского в 2018 году из областного бюджета выделили 1,3 млн рублей на описание границ регионов и внесение сведений в ЕГРН.



В результате были устранены пересечения региональных границ на 23 земельных участках со стороны Челябинской области и на восьми — со стороны Оренбургской. В основном это были земли сельхозназначения, находящиеся в собственности сельхозпроизводителей. Они расположены в Брединском, Кизильском муниципальных районах (со стороны Челябинской области) и Кваркенском районе (со стороны Оренбургской области).



«Теперь аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков и кому платить налоги. Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестиционный климат области, а это задача правительства — создать комфортные условия для бизнеса», — отметил Борис Дубровский.



Все полученные сведения внесены в Единый госреестр недвижимости. Следующим этапом работы станет описание границ с Курганской областью, где тоже активно развивается аграрный бизнес: там сосредоточены овощеводческие предприятия.

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