«Беспризорная» туротрасль

За последние несколько лет регулирующие органы в сфере туризма приняли целый ряд мер, направленный на защиту прав потребителей туруслуг. Однако события лета и осени 2018 года показали, что создаваемая система не работает эффективно: тысячи граждан не только лишились запланированного отдыха, но и не могут своевременно получить компенсацию понесенного ущерба. Эксперты отмечают, что основная проблема в данном случае состоит в отсутствии контроля за соблюдением законодательства участниками турбизнеса, что позволяет последним находить «лазейки» в законе и уходить от ответственности за свои нарушения.По словам представителей туротрасли, ситуация сегодня кардинально отличается от событий 2014 года, когда туристы прекративших деятельность операторов не могли вернуться из-за рубежа. В настоящее время таких проблем не возникает благодаря изменениям в законодательстве. Что касается компенсаций за сорванные туры, здесь система еще не до конца сформирована, поэтому финансовых гарантий и средств фонда персональной ответственности не всегда хватает на возмещение ущерба.«Летом этого года целый ряд операторов ушел с рынка, и создалось впечатление некоего обвала, как будто с 2014 года ничего не изменилось. Но это совсем не так. Если раньше остро стояла проблема вывоза туристов, оставшихся за рубежом, то в последние годы она оперативно решается: даже все туристы «Натали Турс» вернулись самостоятельно. Это говорит о том, что механизмы действуют, однако они нуждаются в совершенствовании. Сейчас фонд персональной ответственности наполняется на 1%. Когда будет 7% — станет гораздо лучше», — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге первый вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин.«Из 11 случаев, связанных с уходом туроператоров с рынка, только в шести потребовалось участие «Турпомощи». В остальных случаях претензий со стороны туристов не было. Это соответствует показателям прошлых лет: идет ротация на рынке в пределах 1% от общего числа туроператоров. Нет никакого системного кризиса. По другим отраслям процент ротации гораздо выше», — отметил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.По его словам, система защиты прав туристов сегодня есть, но ей всего год. Между тем она рассчитана на формирование в течение 7 лет, поэтому о ее эффективности судить пока рано. Однако уровень защищенности туристов уже сегодня увеличился: в частности, минимальные финансовые гарантии для туроператоров с 30 млн руб. возросли до 50 млн руб. — почти в два раза.Между тем количество туристов, чьи права в этом году оказались нарушены участниками турбизнеса, только в Свердловской области измеряется тысячами. В целом по России их число на порядок больше. Эксперты полагают, что проблема в данном случае не в самом законодательстве, а в том, что представители турбизнеса нашли в нем «лазейки» и стали ими пользоваться. Ярким примером может служить компания «Натали Турс», продавшая путевки на сумму более 1 млрд руб., при этом застраховавшая свою ответственность всего на 100,5 млн руб.«Речь не о том, что что-то где-то не работает, а о том, что кто-то хочет эту систему обойти. Но данный вопрос уже не к органам управления в сфере туризма, а к другим органам», — полагает Александр Осауленко.Однако какие именно ведомства должны контролировать исполнение законодательства в сфере туризма, эксперт не уточняет. По мнению общественного уполномоченного по защите прав туристов в Свердловской области, члена экспертного совета профильного комитета Госдумы Вадима Винера, это как раз входит в компетенцию федерального министерства, отвечающего за туризм.«Схема защиты не работает, потому что в реальности контрольно-надзорной функции нет. Если у «Натали Турс» (речь идет об ООО «Панорама Тур» — прим. ред.) продано туров на миллиард, почему страховка только на 50 млн руб.? Контролировать это должен был Минкульт: в законах, в том числе в КоАП, есть соответствующие статьи. Но туризм сейчас передали Министерству экономического развития, а там пока нет профильного замминистра, и в КоАП не внесены изменения о составлении протокола по недостоверным реестрам. В результате никто ничего не делает», — рассказал Вадим Винер.В то же время исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев полагает, что регулятором здесь должен выступать Ростуризм. Однако соответствующие возможности он получил только со вступлением в силу последних поправок в законодательство о туризме, то есть 3 сентября текущего года, и предотвратить возникшие в этом сезоне проблемы никак не мог.«Надзорным органом здесь является Роспотребнадзор, но фактическим регулятором сейчас выступает Ростуризм, с 3 сентября получивший право приостанавливать членство компании в реестре туроператоров, то есть туроператорскую деятельность. Кроме того, есть простой способ сопоставить фактические объемы продаж оператора и размеры его фингарантий. Страховые компании, как правило, страхуют только тех участников туррынка, которые у них же оформляют полисы выезжающим за рубеж. Информацию о количестве таких полисов Ростуризм может запросить, и страховщик с 3 сентября обязан ее предоставить. Но пока такой практики нет», — пояснил Михаил Мальцев.Таким образом, на сегодняшний день отраслевое законодательство неспособно защитить туристов, несмотря на внесенные поправки. Эксперты связывают определенные надежды в данной сфере с введением электронной путевки, однако она может стать причиной новых сложностей как для потребителей туруслуг, так и для бизнеса. Для коррекции сложившейся ситуации, по мнению участников рынка, нужно не только время, но и стабилизация экономики страны, на которую в ближайшей перспективе рассчитывать не приходится.