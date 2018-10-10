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Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 5 миллиардов рублей

УрБК, Москва, 10.10.2018. Минфин РФ 10 октября 2018 года в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 5 млрд руб., следует из сообщения ведомства.



Срок погашения установлен на декабрь 2021 года. Доходность по цене отсечения составляет 8,29% годовых. Средневзвешенная цена — 96,9018% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,28% годовых. Спрос — 21 млрд 538 млн руб.



В течение IV квартала 2018 года Минфин РФ планирует разместить на аукционе ОФЗ на общую сумму 310 млрд руб. Из них на 125 млрд руб. со сроком погашения до 5 лет, на 110 млрд руб. — от 5 до 10 лет, 75 млрд руб. — от 10 лет.

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