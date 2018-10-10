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На Южном Урале ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду
10 октябрь 2018 (16:17)
УрБК, Челябинск, 10.10.2018. Завтра, 11 октября на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Синоптики рекомендуют не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам. Также необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
Синоптики рекомендуют не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам. Также необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
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