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На Южном Урале ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду

10 октябрь 2018 (16:17)

УрБК, Челябинск, 10.10.2018. Завтра, 11 октября на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Синоптики рекомендуют не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам. Также необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

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