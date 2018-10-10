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За 9 месяцев в бюджет РФ от Свердловской области поступило более 260 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.10.2018. За январь-сентябрь 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 260,6 млрд руб. Это на 14,3% или на 32,7 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года.



Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, всего в федеральный бюджет поступило 85 млрд руб. Это на 17,6% или на 12,7 млрд руб. больше поступлений за 9 месяцев 2017 года. Основная доля доходов — поступления налога на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ — 76,6%.



За 9 месяцев 2018 года налога на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ, поступило 65,1 млрд руб., что на 14,6% или на 8,3 млрд руб. больше относительно аналогичного периода прошлого года. По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 8,3 млрд руб., что в 1,5 раза или на 2,7 млрд руб. больше поступлений января-сентября 2017 года.



Налога на прибыль организаций поступило 11,3 млрд руб., что на 17,2% или на 1,7 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года. В областной бюджет мобилизовано 146,5 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 13,2% или на 17,1 млрд руб. больше поступлений января-сентября 2017 года. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций — 41,3%, налога на доходы физических лиц — 33,5%.



По имущественным налогам за 9 месяцев 2018 года перечислено в консолидированный бюджет Свердловской области 28 млрд руб., что на 6,8% или на 1,8 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2018 года перечислено 135,8 млрд руб., что на 8,8% или на 11 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года.



Страховых и других взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в ПФ РФ, поступило 108,8 млрд руб., что на 9,3% или на 9,3 млрд руб. больше января-сентября 2017 года. Страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемых в бюджет ФФОМС РФ, поступило 24,4 млрд руб., что на 7,3% или на 1,7 млрд руб. больше аналогичного периода 2017 года. Страховых взносов в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступило 2,6 млрд руб., что на 2,8% или на 70,6 млн руб. больше 9 месяцев 2017 года.

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