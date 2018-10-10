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Жителя Екатеринбурга осудили за продажу лекарств в поддельной упаковке

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Екатеринбурга вынес приговор в отношении Евгения Захарова, который обвинялся по части 2 статьи 327.2 УК РФ «Использование заведомо поддельной вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в целях незаконного обогащения использовал заведомо поддельную вторичную упаковку лекарственного препарата, расфасовав в нее лекарственный препарат «Ритуксимаб» (торговое наименование «Ацеллбия»), производства компании ЗАО «БИОКАД».



После чего продал этот лекарственный препарат в ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Первоуральск» и ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница г. Кушва».



Гособвинитель просил для Евгения Захарова наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением его права заниматься фармацевтической деятельностью на срок 2 года.



Сегодня, 10 октября 2018 года, мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Екатеринбурга назначил Евгению Захарову наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью сроком на 1 год.



В прокуратуре отметили, что в течение 10 дней изучат приговор суда и дадут ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых.

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