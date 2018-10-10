В МЭС Западной Сибири в преддверии зимы обновили парк спецтехники

Фотографии предоставлены группой по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири в преддверии зимы обновили парк спецтехники. Об этом сообщает Группа по связям с общественностью и СМИ предприятия.«Учитывая, что в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Западной Сибири находятся электросетевые объекты, расположенные на территории трех субъектов — Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО, для их обслуживания техника требуется особая, разработанная с учетом сложных условий этих регионов», — говорится в сообщении.На сегодняшний день автомобильный парк Магистральных электрических сетей насчитывает 363 единицы авто — и спецтехники, третью часть из которых составляют колесные и гусеничные вездеходы. В 2018 году для обслуживания отдаленных энергообъектов и высоковольтных линий электропередачи, находящихся в труднодоступных районах, в МЭС Западной Сибири приобретены колесные вездеходы «Тром-8» — пассажирский и грузовой, гусеничный вездеход на базе МТ-ЛБУ, двухзвенный гусеничный транспортер с крановой установкой грузоподъемностью 25 т. В числе новинок — снегоходы «Буран» и «Stels Ермак», платформа с гидроподъемником «Чайка-Сервис» 5784RP, полуприцепы, трактор МТЗ.«Для работы в Западной Сибири, а особенно в районах Крайнего Севера спецтехника должна быть более надежной и выносливой, чем та, что предназначена для эксплуатации в природных условиях средней полосы. Например, грузовые вездеходы на базе снегоболотохода «Тром-8» могут передвигаться по рекам с крутыми берегами и любому болоту. Это идеальное средство для доставки грузов до 1,3 тонны по любым участкам территории ХМАО и ЯНАО. Колесный пассажирский вездеход «Тром-8» сконструирован для участков, по которым не могут передвигаться тяжелые гусеничные вездеходы. Он легко может передвигаться по территории из неустойчивых нетвердых грунтов, а также плыть на открытых водоемах», — отмечают на предприятии.Гусеничный вездеход на базе МТ-ЛБУ — это многоцелевой тягач. Он предназначен для перевозки людей и груза на различные дистанции в условиях бездорожья и преодоления водных преград.Стоит отметить, что вся спецтехника, приобретенная филиалом в 2018 году, произведена на российских заводах.