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Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 14 коп.
10 октябрь 2018 (14:32)
УрБК, Москва, 10.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 22,00 коп., до 66,18 руб., курс евро — на 14 коп., до 76,07руб.
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