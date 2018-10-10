Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 10.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 22,00 коп., до 66,18 руб., курс евро — на 14 коп., до 76,07руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: