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Суд приостановил работу кулинарии в Каменске-Уральском из-за кишечной палочки

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. В Каменске-Уральском из-за кишечной палочки приостановлена работа кулинарии «Ням Ням», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В середине августа 2018 года Роспотребнадзор провел эпидемиологическую проверку в кулинарии. Исследование проводилось в связи с ростом в районе заболеваемости острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом. В результате проверки надзорный орган обнаружил в общепите массу нарушений: отсутствуют отдельный вход и туалет для посетителей, не соблюдаются этапы мытья посуды, контроль за работой бактерицидной лампы не ведется, не созданы условия для мытья рук персонала, а также ряд других санитарных нарушений», — говорится в сообщении.



Кроме того, пробы смывов внешней среды с гастроемкости, противня, терки, разноса со стола, полки готовой продукции, полки витрины и весов показали наличие на поверхностях кишечной палочки.



Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил индивидуальному предпринимателю Евгению Резниченко, владельцу кулинарии «Ням Ням», административное наказание: обязал приостановить деятельность общепита на 20 суток.



Бизнесмен посчитал ограничение слишком длительным и обратился с жалобой в Свердловский областной суд. Мужчина указал, что доказательств совершения им некоторых из указанных судом первой инстанции административных нарушений нет: сотрудники Роспотребнадзора неправильно произвели отбор смывов.



Исследовав материалы дела, Свердловский областной суд пришел к выводу о необоснованности доводов предпринимателя. Решение Синарского суда Каменска-Уральского оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца — без удовлетворения.

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