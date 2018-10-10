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Минфин РФ предлагает отменить два коэффициента ОСАГО, расширив при этом тарифный коридор

УрБК, Москва, 10.10.2018. Минфин РФ предлагает поэтапно исключить из расчета стоимости ОСАГО коэффициенты по мощности и территории транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на последнюю версию поправок Минфина в законодательство об ОСАГО.



Вместо этого страховщикам хотят разрешить устанавливать цену, на 30-40% отклоняющуюся от базового тарифа в большую и меньшую сторону. По мнению ведомства, такие меры позволят сделать тариф ОСАГО более индивидуальным.



Напомним, сейчас цена ОСАГО устанавливается путем умножения базового тарифа (установлен в коридоре 3 тыс. 432-4 тыс. 118 руб., ЦБ предлагает расширить коридор до 2 тыс. 746-4 тыс. 942 руб. — прим. ред.) на восемь коэффициентов. Ряд коэффициентов Минфин считает устаревшими и не влияющими на страховой риск.



Как следует из законопроекта, с 1 сентября 2019 года Минфин предлагает отменить коэффициент мощности транспортного средства (ТС), и с этого момента базовая ставка тарифа может отклоняться от установленного ЦБ тарифного коридора не более чем на 30% вниз от минимального базового тарифа и на 30% вверх от максимального. Сейчас коэффициент мощности в ОСАГО варьируется от 0,6 (соответствует скидке 40% для автомобилей с двигателем до 50 л.с.), до 1,6 (соответствует увеличению базового тарифа на 60% для авто свыше 150 л.с.).



С 1 сентября 2020 года планируется отменить коэффициент территории, тогда будет допускаться отклонение базового тарифа на 40%. Сейчас коэффициент территории составляет 0,6 (например, в Крыму) до 2,1 (например, в Челябинске), то есть стоимость полиса он может увеличивать до 2,1 раза.



При этом итоговая цена ОСАГО в обоих случаях не должна будет превышать трехкратный максимальный размер базовой ставки тарифа, отмечается в документе.



«Отклонения в 30% и 40% являются оценкой влияния отмены каждого из указанных коэффициентов и призваны не допустить компенсации недооценки страхового риска у одной категории страхователей за счет страховых премий, уплаченных другой категорией страхователей», — говорится в законопроекте.



Кроме того, как ранее сообщалось, законопроект предусматривает введение трех вариантов страховых сумм по полису: 500 тыс. руб., 1 млн и 2 млн руб. (сейчас — 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу). Также проект вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас — год). Страховщик будет обязан продать полис только с минимальным лимитом и сроком действия.



Предлагаемые изменения должны стать вторым этапом либерализации цены ОСАГО, запланированной ЦБ и Минфином.

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