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В Екатеринбурге цены на квартиры около станций метро поднялись за год почти на 6%

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Средняя стоимость за 1 кв. м. жилья рядом со станциями метро в Екатеринбурге сейчас составляет 76 тыс. руб. Год назад такое жилье можно было купить в среднем на 5,7% дешевле — по 71, 9 тыс. руб. за «квадрат». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.



Самая дорогая станция по ценам на жилье — «Геологическая», где цена приблизилась к 100 тыс. руб. за «квадрат». Лидерами по росту цен на недвижимость в радиусе 1 км стали станции «Ботаническая» и «Машиностроителей». Цены здесь прибавили почти по 10% и достигли 75,2 тыс. руб. и 66,8 тыс. руб. за «квадрат». Дешевле всего покупать квартиру по линии метро сейчас рядом со станцией «Проспект Космонавтов», где стоимость за 1 кв. м. на 18% ниже, чем в среднем по городу — 62,5 тыс. руб.



«Тройка самых дорогих станций метро по стоимости жилья осталась прежней, а станция метрополитена с самими дешевыми квартирами теперь не «Машиностроителей», как в прошлом году, а «Проспект космонавтов», где число квартир в продаже за год выросло в 2,5 раза», — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.



Средняя цена квартиры у метро достигла 4,1 млн руб., что соответствует средней цене объекта по городу.

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